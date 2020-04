Mitten in der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Trump die Beitragszahlungen seines Landes für die Weltgesundheitsorganisation eingefroren. Er habe die Regierung angewiesen, die Zahlungen an die WHO zu unterbrechen, während überprüft werde, welche Rolle die Organisation bei der schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus gespielt habe, sagte Trump in Washington.

Weiter meinte er, man werde nun beraten, was mit dem Geld getan werden könne, das in die WHO fließe. Die USA sind die größten Beitragszahler der Weltgesundheitsorganisation.

Trump kritisiert WHO als China-freundlich

Trump wirft der WHO Versäumnisse im Kampf gegen die Epidemie vor und hat die Organisation mehrfach kritisiert, weil sie zu spät auf die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 in China reagiert habe und auch sonst zu China-freundlich sei. Auch habe die Welt von der WHO viele falsche Informationen zu den Übertragungswegen und der Sterblichkeit durch das Coronavirus erhalten.



Kritiker werfen Trump vor, mit seinen Äußerungen von eigenen Versäumnissen in der Krise ablenken zu wollen. Trump hatte wochenlang versichert, die Lage sei in den USA unter Kontrolle. Inzwischen haben sich die USA zum weltweiten Zentrum der Corona-Pandemie entwickelt. Landesweit starben bereits mehr als 25.750 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Bei mehr als 605.000 Menschen in den USA wurde das Virus nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität nachgewiesen.