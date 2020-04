Mitten in der Coronavirus-Pandemie stoppt US-Präsident Trump die Beitragszahlungen seines Landes für die Weltgesundheitsorganisation.

Er habe die Regierung angewiesen, die Beitragszahlungen an die WHO zu unterbrechen, während überprüft werde, welche Rolle die Organisation bei der schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus gespielt habe, sagte Trump in Washington. Trump wirft der WHO Versäumnisse im Kampf gegen die Epidemie vor und hat die Organisation mehrfach kritisiert, weil sie vor Wochen falsch über die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 in China informiert habe.