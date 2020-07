US-Präsident Trump hat sich erneut mit einer Maske zum Schutz vor dem Coronavirus in der Öffentlichkeit gezeigt.

Beim Besuch eines Militärkrankenhauses in Bethesda bei Washington trug Trump eine blaue Maske, die mit dem Siegel des Präsidenten versehen war. Nach Angaben des Weißen Hauses war bei dem Termin ein Treffen mit medizinischem Personal vorgesehen, das sich in der Corona-Krise um Patienten kümmert. Außerdem wollte Trump demzufolge verwundete Soldaten und deren Angehörige treffen.



Aufnahmen des US-Präsidenten mit Mund-Nase-Schutz haben Seltenheitswert. Im Mai war er bei einem Fabrik-Besuch im US-Bundesstaat Michigan erstmals damit gefilmt worden. Trump wird vorgeworfen, in der Coronakrise ein schlechtes Vorbild zu sein.