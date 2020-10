Der an Covid-19 erkrankte US-Präsident Trump wird nach eigenen Angaben in Kürze das Krankenhaus wieder verlassen. Er fühle sich sehr gut, schrieb er auf Twitter. Er werde sich im Weißen Haus weiter erholen.

Wörtlich twitterte Trump weiter: "Habt keine Angst vor Covid. Lasst es nicht euer Leben dominieren. Wir haben unter der Trump-Regierung einige hervorragende Medikamente entwickelt und viel Wissen errungen. Ich fühle mich besser als vor 20 Jahren."

Ärzte: "Noch nicht über den Berg"

Trumps Ärzte bestätigten anschließend seine bevorstehende Rückkehr. Der präsident sei zwar noch noch nicht endgültig über den Berg, erklärten sie vor Jorunalisten. Er habe aber in den vergangenen 72 Stunden kein Fieber gehabt und weise normale Sauerstoffwerte auf. Trump erfülle insgesamt alle Kriterien für eine Entlassung. "Er ist wieder da", sagte einer der Ärzte. Sie betonten, vom Präsidenten nicht zu dessen Entlassung aus dem Krankenhaus gedrängt worden zu sein. Trumps Leibarzt Sean Conley sagte: "Wenn wir durch das Wochenende bis zum Montag kommen und sein Zustand genauso bleibt oder sich verbessert, dann können wir alle schließlich erleichtert aufatmen."

Per Helikopter ins Krankenhaus

Trump hatte seine Corona-Infektion am Freitag nach Mitternacht US-Ostküstenzeit bekanntgegeben und war keine 24 Stunden später per Helikopter ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington gebracht worden. Am Wochenende gab es widersprüchliche Angaben zu seinem Gesundheitszustand. Erst am Sonntag wurde klar: Der Zustand des Präsidenten war zwischenzeitlich ernster als zunächst dargestellt. Mit seinen 74 Jahren gehört Trump zu einer Corona-Risikogruppe.

Weitere Infektionsfälle im Weißen Haus

Neben Trump hatten sich auch weitere Politiker der Republikaner infiziert, darunter die Senatoren Johnson, Lee und Tillis, der Wahlkampfchef des Präsidenten, Stepien, Trumps frühere Beraterin Conway und die Parteivorsitzende McDaniel. Sie hatten am vergangenen Samstag an einer Veranstaltung im Garten des Weißen Hauses teilgenommen. Die meisten Gäste trugen dabei keine Masken und saßen eng beieinander.

Kritik an Trumps Autofahrt

Heute wurde zudem bekannt, dass sich auch Trumps Pressesprecherin McEnany und offenbar mindestens zwei weitere Offizielle mit dem Coronavirus infiziert haben. McEnany gab ihren positiven Test selbst per Twitter bekannt.



Trump wird derzeit dafür kritisiert, dass er trotz seiner Erkrankung kurzzeitig das Krankenhaus verlassen hatte, um sich im Auto der Öffentlichkeit zu zeigen. Für die beteiligten Personenschützer habe große Ansteckungsgefahr bestanden, sagte ein Arzt des behandelnden Militärkrankenhauses.



Nach der Covid-19-Erkrankung von Trump werden aus seinem Umfeld weitere Corona-Infektionen gemeldet. Seine Pressesprecherin McEnany gab via Twitter ihren positiven Coronatest bekannt. Mehrere US-Medien berichten von mindestens zwei weiteren infizierten Mitarbeitern der Presseabteilung des Weißen Hauses. In den vergangenen Tagen waren Corona-Infektionen von Trumps Wahlkampfchef sowie zahlreichen Republikanern bekannt geworden.

