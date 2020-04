US-Präsident Trump hat sich für eine etappenweise Lockerung der Alltags-Beschränkungen in seinem Land ausgesprochen. Im Weißen Haus schlug er dazu einen Mehr-Stufen-Plan vor. Demnach könnten Lockerungen vorsichtig Schritt für Schritt und Bundesstaat für Bundesstaat erfolgen. Einen genauen Zeitrahmen gab Trump nicht vor.

Vielmehr sollten die Gouverneure vor Ort entscheiden, wann sie Maßnahmen wieder aufheben sollten. Einige könnten früher, andere später damit beginnen.

Streit um Weisungsbefugnis

Damit wählte der Präsident moderatere Worte als noch kürzlich, als er sich in der Angelegenheit für maßgeblich zuständig erklärte. Kritiker hatten dies jedoch mit Hinweis auf das föderale System der USA zurückgewiesen. Kurz vor Trumps Rede verlängerten die Gouverneure von sieben Bundesstaaten ihre jeweiligen Maßnahmen bis zum 15. Mai. Zehn Bundesstaaten kündigten an, ihr Vorgehen miteinander zu koordinieren, ohne die Regierung in Washington einzubeziehen.

Drei Phasen vorgeschlagen

Den Empfehlungen zufolge sollen in einem ersten Schritt zunächst große Einrichtungen wie Restaurants und Kinos öffnen, die einen genügenden Abstand zwischen den Kunden garantierten könnten. Bars sollen hingegen geschlossen bleiben. Ansammlungen von mehr als zehn Menschen sollten vermieden werden, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Krankenhäuser dürfen Operationen, die für die Einnahmen wichtig sind, wieder vornehmen und Fitnessstudios mit entsprechenden Verhaltensregeln wieder öffnen.



In Phase zwei können auch Schulen wieder öffnen und auch nicht unbedingt notwendige Reisen zugelassen werden. Bei entsprechenden Abstandsregeln dürften bis zu 50 Personen wieder zusammenkommen.



In der dritten Phase können auch besonders gefährdete Menschen sich wieder in der Öffentlichkeit bewegen und alle Mitarbeiter an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Der Stufenplan soll von den jeweiligen Bundesstaaten eingeleitet werden, wenn die Zahl der Fälle zwei Wochen lang rückläufig gewesen sei.