US-Präsident Trump hat den Ärzten und Krankenschwestern in seinem Land für ihren Einsatz gegen die Pandemie gedankt.

Sie zögen trotz enormer Gefahr jeden Tag in den Krieg, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Das Coronavirus sei ein sehr harter Feind, fügte der Präsident hinzu. Mit Blick auf das bevorstehende Osterfest rief Trump seine Landsleute dazu auf, die Mediziner und Pfleger in ihre Gebete einzuschließen.



In den USA gibt es laut der Johns-Hopkins-Universität mehr als 330.000 bestätigte Infektionen. Knapp 10.000 Menschen sind infolge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.