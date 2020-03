Tschechien wird seine Grenzen zu Deutschland und Österreich aufgrund des Coronavirus ab dem Wochenende durchgängig kontrollieren.

Die Grenzen dürften ab Freitagnacht nur noch an ausgewiesenen Übergängen passiert werden, teilte Innenminister Hamacek mit. Seit Anfang der Woche finden bereits stichprobenartige Kontrollen statt, bei denen die Körpertemperatur gemessen wird. Österreich kontrolliert seinerseits seit gestern alle Einreisenden aus Italien. In Berlin hatte der Krisenstab Gesundheits- und Innenministerium in dieser Woche erklärt, die Bundespolizei verstärke ihre Kontrollen, besonders an den Südgrenzen Deutschlands. Der bayerische Innenminister Herrmann sprach sich im Deutschlandfunk für schärfere Kontrollen an Flughäfen aus.



Die USA haben ab morgen Nacht ein einmonatiges Einreiseverbot für Europäer verhängt. Es betrifft alle Personen, die sich in den 14 Tagen vor ihrer Reise in einem Staat des Schengenraums aufgehalten haben.