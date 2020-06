Die Türkei hat ihre Einstufung als Corona-Risikogebiet durch die Bundesregierung kritisiert.

Die türkische Botschaft in Berlin erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dies stimme nicht mit der objektiven Sachlage überein. Die Zahl der aktiven Covid-19 Fälle sei in der Türkei viel niedriger als in vielen EU-Staaten. Die Botschaft verwies zudem auf 39.000 Intensivbetten im Land.



Die Bundesregierung hatte die Türkei am Montag zusammen mit 130 weiteren Staaten als Corona-Risikogebiet eingestuft. Menschen, die aus solchen Ländern nach Deutschland einreisen, müssen mit einer 14-tägigen Quarantäne rechnen. Zudem besteht weiterhin eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Türkei. Sie ist das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen nach Spanien und Italien.