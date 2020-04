Die Türkei hat zur Bekämpfung des Coronavirus Schutzausrüstung in die von der Pandemie hart getroffenen Länder Italien und Spanien geschickt.

Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, ein Transportflugzeug habe Masken, Brillen, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel an Bord. Zu den Mengen machte das Ministerium keine Angaben.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg lobte die Initiative auf Twitter. Er sei stolz zu sehen, wie sich Alliierte gegenseitig unterstützten.



In Italien starben bisher mehr als 12.000 Menschen durch das Coronavirus, in Spanien mehr als 9.000. In der Türkei lag die Zahl der offiziell erfassten Todesopfer bis gestern Abend bei 214.