Der türkische Präsident Erdogan hat wegen der Corona-Pandemie eine viertägige Ausgangssperre für Istanbul und 30 weitere Städte des Landes angekündigt.

Das Verbot werde voraussichtlich am Donnerstag in Kraft treten, sagte Erdogan in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache. In der Türkei wurden bislang knapp 91.000 Coronavirus-Infektionsfälle registriert; die Zahl der Todesfälle beträgt mehr als 2.100. Wegen der Pandemie gelten in der Türkei bereits Ausgangsbeschränkungen für Senioren über 65 und Menschen unter 20 Jahren. Auch Schulen sind geschlossen.