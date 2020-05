In der Türkei gilt in 24 Städten und Provinzen wegen der Corona-Pandemie über das Wochenende erneut eine weitgehende Ausgangssperre.

An vorherigen Wochenenden hatte die Maßnahme noch für insgesamt 31 Städte und Provinzen gegolten. Betroffen sind abermals unter anderem Istanbul und Ankara. Geöffnet bleiben Lebensmittelläden, Apotheken und andere als wichtig eingestufte Dienstleister.



Die Regierung in Ankara hatte angekündigt, einige Beschränkungen noch in diesem Monat zu lockern. Ab Montag dürfen beispielsweise Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen. In der Türkei galt unter anderem für chronisch Kranke und Senioren ab 65 Jahre ein Ausgehverbot. Diese Regelung wurde aber gelockert.



Bis zum Abend wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 136.000 Corona-Infizierte und etwa 3.700 Todesfälle bestätigt.