Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen sind auch in der Türkei die Restriktionen deutlich verschärft worden.

Die Regierung verhängte eine von heute an geltende nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Für das kommende Wochenende gilt die Ausgangssperre durchgehend, wie Präsident Erdogan nach einer Kabinettssitzung in Ankara mitteilte. Ältere Menschen ab 65 Jahren und jüngere unter 20 Jahren dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Die Regierung untersagte zudem Neujahrsfeiern, und an Beerdigungen dürfen nur noch bis zu 30 Personen teilnehmen.



Die Zahl der registrierten Neuinfektionen war auch in der Türkei zuletzt stark gestiegen; derzeit sind es um die 30.000 Ansteckungen pro Tag. Die türkische Ärztevereinigung erklärte, inzwischen seien die staatlichen Krankenhäuser voll belegt.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.