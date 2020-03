Die Türkei verschärft ab heute ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus.

Alle internationalen Flugverbindungen werden eingestellt, verkündete Staatspräsident Erdogan am Abend in einer Fernsehansprache. Reisen innerhalb des Landes sind nur noch mit Genehmigung der Behörden möglich. Zudem werden jetzt auch in der Türkei Freizeitaktivitäten weitgehend eingeschränkt. Parks und Wälder dürfen am Wochenende nicht betreten werden, auch der Besuch von Stränden wird verboten. Erdogan forderte die Bevölkerung auf, die Regeln der freiwilligen Quarantäne zu befolgen, nur so könnten noch striktere Maßnahmen vermieden werden. Türkische Provinzgouverneure dürfen zudem lokal begrenzte Ausgangssperren verhängen.