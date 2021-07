Mehr als 100 Wissenschaftler und Mediziner haben die Corona-Öffnungspolitik der britischen Regierung als "gefährliches und skrupelloses Experiment" kritisiert.

Wegen der geplanten Lockerungen könnten sich Millionen Menschen infizieren, Hunderttausende riskierten Langzeiterkrankungen und bleibende Behinderungen, heißt es in einem vom Fachjournal "The Lancet" veröffentlichten Brief. Die Strategie der britischen Regierung erhöhe zudem die Gefahr, dass sich impfstoffresistente Varianten bildeten. Die Experten rufen dazu auf, die für den 19. Juli geplanten Lockerungen zu verschieben.



Nach dem Willen der britischen Regierung sollen im größten Landesteil England alle verbliebenen Corona-Regeln aufgehoben werden. Die endgültige Entscheidung soll am 12. Juli getroffen werden.

