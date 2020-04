In den USA ist die Zahl der gestorbenen Coronavirus-Patienten auf 4.081 gestiegen.

Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Mit rund 1.100 Toten ist die Millionenstadt New York demzufolge die am heftigsten getroffene Stadt. Weil die Kapazitäten der Krankenhäuser dort nicht auf die Ansteckung weiter Teile der Bevölkerung vorbereitet sind, werden provisorische Kliniken aufgebaut und vorhandene Einrichtungen mit zusätzlichen Betten aufgestockt. Insgesamt haben sich in den Vereinigten Staaten mehr als 189.700 Menschen mit dem Erreger infiziert.