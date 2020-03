Bundeswirtschaftsminister Altmaier sieht Verstaatlichungen von Unternehmen wegen der Corona-Pandemie nur als "allerletzten Ausweg".

Solche Übernahmen seien etwa denkbar, wenn deutsche Interessen vital gefährdet seien, sagte er im ZDF. Manch internationaler Spekulant habe es vielleicht darauf abgesehen, ein - wie Altmaier es formulierte - billiges Schnäppchen in Deutschland zu machen. In solchen Fällen würde die Regierung dann tätig werden, betonte der CDU-Politiker. Altmaier bekräftigte, dass die gestern vom Kabinett beschlossenen Milliardenhilfen passgenaue Angebote für Unternehmen jeder Größe beinhalteten. Das Geld solle schnell zur Verfügung stehen, spätestens nächste Woche.



Die Fraktionen im Bundestag bereiten heute die Beschlüsse über die Hilfsprogramme vor. Die meisten Fraktionen haben dafür digitale Sitzungen angekündigt. Morgen soll der Bundestag im Schnellverfahren mehrere Gesetzesvorhaben beschließen und auch eine Ausnahmeregel für die Schuldenbremse in Kraft setzen, die dem Bund die Neuverschuldung in Höhe von 156 Milliarden Euro ermöglicht.