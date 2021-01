Wie viele Menschen sterben, weil das Coronavirus in Umlauf ist? Statistiken zur sogenannten Übersterblichkeit können helfen, diese Frage zu beantworten. Doch auch dabei gibt es Schwierigkeiten, die von Kritikern benannt werden.

Was ist Übersterblichkeit?

Übersterblichkeit (Exzess-Mortalität) gibt an, wie viele Menschen im Vergleich zu durchschnittlichen Parametern mehr gestorben sind. Dazu betrachtet man jeweils bestimmte Zeiträume - wie ausgewählte Monate in früheren Jahren. Es geht somit um eine erhöhte Sterberate.



Das Robert Koch-Institut berücksichtigt die Übersterblichkeit zum Beispiel bei den jährlichen Grippetoten in Deutschland. Während der Grippewelle 2017/2018 wurde die Zahl mit rund 25.000 angegeben. Das ist eine Schätzung. Im Zeitraum dieser Grippewelle starben insgesamt - also unabhängig von der Todesursache - mehr Menschen, als man zuvor erwartet hatte. Dieses Mehr an Toten ist die Übersterblichkeit. Unter bestimmten statistischen Voraussetzungen (Stichwort: Prognoseintervall) können diese zusätzlichen Todesfälle der Grippe zugeordnet werden. So kam es zu der geschätzten Zahl von 25.000 Grippetoten; laborbestätigt sind für den Zeitraum 1.674 Influenza-bedingte Todesfälle. Experten hoffen, durch die aktuellen Zahlen zur Übersterblichkeit Rückschlüsse auf die Auswirkungen des Coronavirus ziehen zu können.

Welche Erkenntnisse zur Übersterblichkeit der vergangenen Monate gibt es?

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht schon seit einiger Zeit konkrete Daten zur Übersterblichkeit, die regelmäßig aktualisiert werden. In den ersten drei Monaten des Jahres zeigte sich demnach kein auffälliger Anstieg der Sterbefallzahlen. Auch die Grippewelle fiel dieses Jahr im Vergleich zu den Vorjahren moderater aus. Im März 2018 - in einem Jahr, in dem die Grippewelle besonders heftig war - starben zum Beispiel 107.100 Menschen. Im März 2019 waren es 86.500, im März 2020 87.100. Wie das Statistische Bundesamt erklärt, könnten demnach auch ohne Corona-Pandemie die Sterbefallzahlen in der Grippezeit stark schwanken.



Im April lagen die Zahlen allerdings deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre, mit einem Plus von zehn Prozent. Seit Anfang Mai bewegten sich die Sterbefallzahlen zunächst wieder etwa im Durchschnitt.

Sterbefallzahlen seit zweiter Oktoberhälfte überdurchschnittlich

Zuletzt verzeichneten die Behörden wieder einen Anstieg. Im Oktober 2020 starben in Deutschland vorläufigen Ergebnissen zufolge mindestens 78.346 Menschen. Das waren vier Prozent beziehungsweise 2.777 Menschen mehr als im Schnitt der Jahre 2016 bis 2019 im Oktober.



Betrachtet man exemplarisch die 47. Kalenderwoche (16. bis 22. November 2020), starben nach vorläufigen Erkenntnissen in Deutschland mindestens 19.600 Menschen. Der Mittelwert der Jahre 2016 bis 2019 lag bei 17.977. Seit Mitte November liegt die tägliche Zahl der Todesfälle in Deutschland quasi konstant einige Dutzend bis einige Hundert Fälle über den absoluten Zahlen der Vorjahrestage. Das zeigt sich auch in den Sterbezahlen für den Monat November: Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes starben mindestens 84.480 Menschen. Das waren elf Prozent beziehungsweise 8.186 Personen mehr als in den Jahren 2016 bis 2019 durchschnittlich im November starben.



Besonders auffällig war zuletzt laut Statistischem Bundesamt die Entwicklung der Sterbefallzahlen in Sachsen. Dort nehme im Unterschied zu anderen Bundesländern die Differenz zum Durchschnitt der Vorjahre von Woche zu Woche deutlich zu. In der 41. Kalenderwoche lag die Zahl dort noch unter dem Durchschnitt - in der 47. Kalenderwoche lag sie um 46 Prozent darüber.



Auch in vier anderen Bundesländern lag die Übersterblichkeit im zweistelligen Bereich: in Baden-Württemberg, Brandenburg und Thüringen bei jeweils zwölf Prozent sowie in Nordrhein-Westfalen bei zehn Prozent.

Wie steht es um die Übersterblichkeit durch Covid-19 in anderen Ländern?

Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen meldete für die 49. Kalenderwoche eine extrem hohe Übersterblichkeit für Slowenien. Eine sehr hohe Übersterblichkeit wird für Italien, Österreich und die Schweiz gemeldet. Dem Netzwerk gehören viele, aber nicht alle europäische Länder an. Generell sind in den Daten aller Länder zusammen von 2020 im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutliche Ausschläge im Frühjahr sowie seit Herbst erkennbar. Diese Ausschläge übertreffen jene der vergangenen Jahre zum Jahresbeginn - die zumindest zum Teil die Grippetoten anzeigen.

Russland registriert Rekord

Den höchsten Wert bei Sterbefällen seit zehn Jahren verzeichnet Russland. Von April bis Oktober seien 1,2 Millionen Menschen gestorben - 140.000 mehr als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre, berichtete die Moskauer Wirtschaftszeitung "RBK". Das wäre ein Anstieg um über 13 Prozent für den Zeitraum. Demnach geht die hohe Übersterblichkeit 2020 auf die Corona-Pandemie zurück.



Der Kreml ließ mitteilen, die Angaben müssten sehr genau analysiert werden. Todesfälle könne es auch wegen einer Überlastung des Gesundheitswesens geben, weil etwa wichtige Operationen abgesagt werden müssten. Trotz hoher Infektions- und Sterbezahlen gibt es in Russland anders als im Frühjahr keinen Lockdown. Der Kreml spricht von einer schwierigen, aber kontrollierbaren Lage.

Hohe Übersterblichkeit in den USA

Im Oktober veröffentlichte die Gesundheitsbehörde CDC eine Untersuchung zur Übersterblichkeit in den USA. Anfang Oktober verzeichneten die USA in den offiziellen Statistiken rund 200.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Laut der CDC-Berechnung gab es 2020 bis dahin aber eine Übersterblichkeit von knapp 300.000 Menschen. Rund zwei Drittel der Fälle seien sicher auf Covid-19 zurückzuführen, hieß es von der CDC. Bei weiteren Todesfälle geht die CDC davon aus, dass die Todesursache zum Teil fälschlicherweise bei anderen Krankheiten gesehen wurde.



Die Studienautoren erklärten die allgemeine Übersterblichkeit aber auch dadurch, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung wegen der Pandemie eingeschränkt war. Die höchste Übersterblichkeit, beinahe 95.000 Todesfälle, wurde in der Altersgruppe der 75- bis 84-Jährigen registriert. Die Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen verzeichnete mit 26,5 Prozent den größten Anstieg.

Übersterblichkeit unter Weißen Amerikanern deutlich geringer

Die Übersterblichkeitsrate bei Latinos und Schwarzen nahm um etwa 54 beziehungsweise 33 Prozent zu, die der asiatisch-stämmigen Amerikanern um etwa 37 Prozent. Die Übersterblichkeitsrate unter weißen Bürgerinnen und Bürgern lag demnach bei zwölf Prozent. Diese Diskrepanz wird vielfach damit erklärt, dass weiße Amerikaner oft wirtschaftlich bessergestellt sind und damit bessere Zugänge zu medizinischer Versorgung haben.



Das Forscherteam verglich für ihre Übersterblichkeitsstudie den Zeitraum von Ende Januar 2020 bis zum 3. Oktober 2020 mit den durchschnittlichen wöchentlichen Todeszahlen zwischen 2015 und 2019.

Mehr Todesfälle als üblich auch in Lateinamerika

Der Economist hat weltweit Zahlen ausgewertet und in mehreren Grafiken veranschaulicht (Stand: Juli 2020). Diese zeigten gerade zu Beginn der Pandemie insbesondere in Mexico, Chile, Ecuador und Peru erhebliche Anstiege der Todesfälle seit April.

Welche Unklarheiten gibt es bei der Übersterblichkeit?

Unklar ist derzeit unter anderem, welche Effekte zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen und Anti-Corona-Maßnahmen auf die Todeszahlen haben. Einige Experten haben etwa die Sorge geäußert, dass Suizidraten steigen könnten, wenn psychisch Kranke derzeit schlechter versorgt werden. Auch zeigte die Entwicklung, dass einige Menschen mit schweren Erkrankungen nicht oder zu spät zum Arzt gehen, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus etwa im Wartezimmer zu vermeiden. Zudem wurden zu Zeiten von hohem Infektionsgeschehen in Deutschland nicht notwendige Operationen verschoben. Auch das werde zu mehr Todesfällen führen, haben �?rzte vielfach gewarnt.



(Stand 30.12.2020)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 3.1.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 31.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 2.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 30.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 2.1.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 2.1.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

