Der europäische Fußballverband Uefa berät heute darüber, ob die Europameisterschaft trotz der Coronavirus-Pandemie wie geplant im Juni und Juli stattfindet.

Dazu ist am Nachmittag eine Videokonferenz angesetzt. Laut Sportinformationsdienst wird das Turnier voraussichtlich nicht in der bisher geplanten Form stattfinden. Die EM könnte um ein paar Monate verschoben oder in den Sommer 2021 verlegt werden.



Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sind bereits zahlreiche Fußballpartien in Europa und weltweit abgesagt worden, darunter Begegnungen der Champions League und der Europa League.



Die Deutsche Fußball Liga hatte gestern beschlossen, dass der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga bis mindestens zum 2. April ausgesetzt bleibt. Der Deutsche Fußball-Bund setzte zudem den Spielbetrieb in den beiden Frauen-Bundesligen aus, und zwar vorerst bis zum 19. April.