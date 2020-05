Die Bundesregierung will mit den Regierungschefs der Länder heute offenbar umfangreiche Lockerungen der Corona-Beschränkungen vereinbaren. Der Deutschen Presse-Agentur liegt die Beschlussvorlage des Bundes vor, und demnach sollen unter anderem alle Schüler bis zu den Sommerferien unter Auflagen und schrittweise an ihre Schulen zurückkehren können.

Kinder und Jugendliche, die beispielsweise wegen ihrer häuslichen Situation oder der technischen Ausstattung Zuhause besonders unterstützt werden müssten, sollten möglichst schnell wieder an den Schulen unterrichtet werden. Zudem plant der Bund offenbar, die Verantwortung für weitere Lockerungen den Ländern zu überlassen. Dabei soll der Vorlage zufolge eine Obergrenze von Neuinfektionen nicht überschritten werden. Die Länder sollten sicherstellen, dass in Landkreisen oder Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen erneut Beschränkungen auferlegt werden.

Alle Läden sollen wieder öffnen

Weiterhin ist dem Vernehmen nach geplant, alle Geschäfte wieder zu öffnen - ohne Quadratmeterbegrenzung. Es müssten Hygieneauflagen, Zutrittskontrollen und die Vermeidung von Warteschlangen gewährleistet werden, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes. Wichtig sei dabei eine maximale Personenzahl von Kunden und Personal bezogen auf die Verkaufsfläche, heißt es weiter.

"Geisterspiele" noch in diesem Monat

Dem Profifußball soll ermöglicht werden, ab Mitte oder Ende Mai wieder den Betrieb aufzunehmen. Erste und zweite Liga sollen dann nach einer zweiwöchigen Quarantäne-Phase sogenannte "Geisterspiele" ohne Zuschauer austragen dürfen. Bundeskanzlerin Merkel trifft sich am Mittag mit den Regierungschefs der Länder, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Lichtblick für Gastronomen

Die Gaststätten in Deutschland sollen voraussichtlich noch im Mai alle wieder öffnen können. Dies streben die Wirtschaftsminister der Länder an, berichtet die dpa. Sie hätten am Abend in einer Videokonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier darüber beraten. Geplant sei eine kontrollierte Öffnung der Gaststätten unter strengen Auflagen in einem Zeitfenster zwischen dem 9. und dem 22. Mai.

Großveranstaltungen bleiben verboten

Keine guten Nachrichten allerdings für die Veranstaltungsbranche: Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Straßen- oder Schützenfeste sowie Kirmes-Veranstaltungen bleiben wegen der Corona-Pandemie untersagt. Die Beschlussvorlage sieht den Berichten zufolge vor, dass dieses Verbot bis mindestens zum 31. August aufrecht erhalten bleibt.

