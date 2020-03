Die Umweltschutzorganisation Germanwatch sieht eine Gefahr, dass angesichts der Coronakrise der Klimaschutz vernachlässigt wird. Reiseverbote und das Herunterfahren der Wirtschaft hätten zwar positive Klimaeffekte, diese seien aber nur "eine kurze Delle in der Kurve".

Sorge bereitet Bals, dass es in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit Akteure gebe, die mit der fossilen Wirtschaft eng verbunden seien und die Coronakrise dazu nutzen wollten, um den Klimaschutz auszuhebeln. "Das wäre in der Tat absolut schrecklich für die Zukunft des Klimaschutzes", sagte Bals im Deutschlandfunk Kultur.



Wer jetzt denke, man könne den Klimaschutz zurückstellen, der übersehe, was derzeit gerade auch in der Coronakrise deutlich zu erkennen sei: Wenn es um exponentielle Kurven gehe, müsse sehr früh gehandelt werden, sonst gerate die ganze Entwicklung außer Kontrolle. Er sei deshalb froh, dass UNO-Generalsekretär Guterres deutlich gemacht habe, dass bei der Bekämpfung der Krise jetzt natürlich die Gesundheit und soziale Fragen im Vordergrund stünden. Aber es müssten auch die richtigen Impulse gesetzt werden, um Zukunftsstrukturen zu stärken und nicht zu schwächen.

Flasbarth: "Keine Absenkung von Umweltstandards"

Umwelt-Staatssekretär Flasbarth warnte ebenfalls davor, in der Coronakrise die Umweltpolitik zu schwächen. Aussagen, dass der Klimaschutz durch geringere Emissionen von der Krise profitiere, seien "falsch und zynisch", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Genauso falsch sei es jetzt, die Absenkung von Umweltstandards zu propagieren.



FDP-Politiker hatten beispielsweise gefordert, die Verschärfung des Düngerechts auszusetzen oder Teile des Klimapakets der schwarz-roten Koalition aufzuschieben. Der FDP-Wirtschaftspolitiker Ullrich sprach sich dafür aus, die für Januar 2021 beschlossene Einführung eines CO2-Preises auf Sprit, Heizöl und Erdgas aufzuschieben, weil der CO2-Ausstoß nun ohnehin sinken werde.

"Den Green Deal auf Eis legen"

Der tschechische Regierungschef Babis hatte die EU in dieser Woche bereits aufgefordert, wegen der Corona-Krise ihre Klimaschutzpläne auf Eis zu legen. Europa solle jetzt den "Green Deal" vergessen und sich stattdessen auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren, sagte Babis in Prag. Den "Green Deal" hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Beginn ihrer Amtszeit ausgerufen. Wichtigster Punkt: Die EU soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.



Die Bewegung "Fridays for Future" will ihren Forderungen auch weiter Gehör verschaffen, etwa durch neue, digitale Protestformen. Ihre klassischen Instrumente, der Schulstreik und die Massendemonstration, sind ihr durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus auf unbestimmte Zeit genommen.

