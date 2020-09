Die Demokratie braucht nach den Worten der Schriftstellerin Jagoda Marinic gerade in Zeiten einer Pandemie eine kritische Öffentlichkeit.

Marinic schreibt in einer Kolumne für die Süddeutsche Zeitung, nur weil man sich mit "irrationalen Corona-Protestierenden" nicht identifizieren könne, müsse man die staatlich verordneten Maßnahmen nicht alle gutheißen.

"Merkwürdige Einigkeit" im öffentlichen Diskurs

Die Schriftstellerin beklagt, im öffentlichen Diskurs herrsche eine "merkwürdige Einigkeit" darüber, wie gut Deutschland die Corona-Krise meistere. Nur die Corona-Demos störten und seien nicht repräsentativ, heiße es dann. Sie selbst empfinde "keinerlei politische Sympathie" für die Corona-Protestierenden, die sich vor einer Woche in Berlin die Aufmerksamkeit von Rechtsextremen hätten stehlen lassen und sich nicht von Nazis abzugrenzen wüssten.



Die medienwirksamen, in weiten Teilen hohlen Proteste lenkten indes von den wirklichen Problemen dieser Krise ab. Verschenkt sei der Raum für wichtige Kritik und schwierige Schicksale. So habe man etwa Menschen in Heimen vorgeschrieben, ob sie die letzten Stunden ihres Lebens mit einem nahen Menschen teilen dürften oder nicht: "Kaum etwas beschämt mich so sehr wie die Vorstellung, wie viele alte Menschen, die wir schützen wollten, in den ersten Monaten der Pandemie vielleicht unnötig alleine waren und wie still diese Gesellschaft das hingenommen hat."



Marinic betont: "Vielleicht wären weniger Bürger auf Verschwörungszyniker hereingefallen, wenn es schon früher kluge kritische Stimmen gegeben hätte." Seit Monaten riskierten nur wenige Denker fundierte Gegenpositionen, als wäre jede Kritik eine Leugnung der Gefahr: "Dabei sollte man gerade jetzt Kritik an den Zuständen nicht Irrationalen überlassen."

Guérot: Die Kritik wird stigmatisiert

Die Politologin Ulrike Guérot bekräftigte im Deutschlandfunk Kultur ihre These, dass die Kritik stigmatisiert worden sei. Entweder man sei solidarisch und trage Maske - oder man zähle zu den Verschwörungstheoretikern. "Damit ist so ein bisschen der Boden entzogen worden für eine legitime Kritik, die nicht stigmatisiert wird. Ich trage eine Maske, verhalte mich korrekt – trotzdem möchte ich kritisieren, weil die Kritik als solche ist die Hefe der Demokratie."



So sei es im Rückblick mit Blick auf die Besetzung der Stufen des Reichstagsgebäudes schade, dass vor allem "das Kapern der friedlichen Demonstration" das große Thema gewesen sei. Da werde dann vielleicht auch ein bisschen was verzerrt.



Guérot betonte, die Alltagsbeschränkungen seien anfangs sehr schnell gegangen. Das könne man im Nachhinein begründen. "Das war sicherlich richtig – aber heute wissen wir mehr und deswegen muss sozusagen der Raum der Kritik auch weiter werden." Für Guérot heißt das, die gesellschaftlichen Folgeschäden stärker ins Blickfeld zu nehmen und nicht nur "jeden Tag in den Nachrichten über die Fallzahlen" zu diskutieren.

