Cafés, Kneipen und Restaurants sind seit Wochen geschlossen. Erste Lockerungen soll es in Niedersachsen geben. Welche Perspektiven hat die Branche?

Vor dem Café in der Sonne sitzen, im Brauhaus ein Bier mit Freunden trinken oder lecker essen gehen: Das ist in Deutschland trotz des herannahenden Sommers noch Wunschdenken. Manche Cafés haben zwar wieder für einen Straßen- oder Fensterverkauf geöffnet. Und Restaurant bieten zumindest einige Gerichte zum Mitnehmen an. Ein Ersatz für den Normalbetrieb ist das keinesfalls.

Was soll in Deutschland passieren?

Es gibt noch keinen Zeitplan. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder hatten am Mittwoch (06.05.) lediglich beschlossen, dass die Länder bei der schrittweisen Öffnung von Restaurants und Bars in eigener Verantwortung vorgehen sollen - vor dem Hintergrund des jeweiligen Infektionsgeschehens sowie landesspezifischer Besonderheiten. Die Entscheidung über die Öffnung von Restaurants und Kneipen wurde vertagt, und zwar auf die ebenfalls für Mai angekündigte "Konferenz für Gastronomie und Tourismusöffnung". Die Fachminister sollen hierfür Vorschläge einreichen.



Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben ein Drei-Phasen-Konzept vorgestellt: "Eingeleitet werden soll die Öffnung mit touristischen Outdoor-Angeboten wie Zoos, Freizeitparks und Klettergärten. In der zweiten Phase folgen Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen und Hotels. Später soll dann der Übernachtungstourismus ohne Restriktionen wieder möglich sein."



Niedersachsen ist nun als erstes Bundesland beim Thema Gastronomie vorgeprescht: Die Gastronomie soll ab Montag, 11. Mai, mit Einschränkungen wieder öffnen dürfen. Landeswirtschaftsminister Althusmann erklärte in Hannover, Restaurants, Gaststätten und Biergärten könnten dann mit maximal der Hälfte der Plätze für Gäste öffnen. Zudem solle eine Reservierungspflicht gelten.



Im Mai jedenfalls könne man wohl noch kein Öffnen der Betriebe in Aussicht stellen, erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet. Die Gastronomie gehöre zu den "sensibelsten Bereichen" in der Corona-Krise. "Wo Alkohol ausgeschenkt wird, ist das Abstandsgebot schnell vergessen", so Laschet weiter.



Auch Bayerns Ministerpräsident Söder ist zurückhaltend. Er hat zwar vage Lockerungen um Pfingsten, also Ende Mai, ins Gespräch gebracht, sagt aber zugleich: Auch wenn bald über Perspektiven für Gastronomie und Handel gesprochen werde und die Beteiligten 'kluge, tolle Konzepte' vorgelegt hätten, bleibe der Bereich "die größte Herausforderung".



Auch aus der Branche selbst kommen noch keine besonders konkreten Vorschläge. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband arbeitet nach eigenen Angaben "mit Hochdruck" an praxistauglichen Umsetzungshilfen für die Betriebe zur Vermeidung von Infektionsrisiken. Dazu gehörten Checklisten für den notwendigen Sicherheitsabstand, Best-Practice-Beispiele für die Gestaltung von Betriebsabläufen sowie zusätzliche Hygieneregeln, die in der Branche bereits jetzt schon sehr hoch seien.



Wie der Münchner Merkur berichtet, arbeiten allerdings die Innenstadtwirte in München schon an konkreten Ideen. Dazu zählen Kühlschränke für alkoholfreie Getränke und kalte, verpackte Speisen, ebenso wie Plexiglasschutz an den Kassen und eine deutliche Reduzierung bei der Anzahl der Gäste.

Gibt es Unterstützungsleistungen für die Betriebe?

Die Bundesregierung hat ab dem 1. Juli eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf einen ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent für Speisen in Gaststätten angekündigt, befristet auf ein Jahr; Wirtschaftsminister Altmaier erwägt zudem einen Rettungsfonds für die Gastronomie.



Aus Sicht der Branche reicht das nicht. Bundesweit haben Gastwirte vor wenige Tagen mit der Aktion "1.000 leere Stühle" auf ihre prekäre wirtschaftliche Lage aufmerksam gemacht: Auf bekannten Plätzen wie vor dem Brandenburger Tor oder dem Römer in Frankfurt haben sie hunderte leere Stühle aufgestellt.



Die Stühle ständen symbolisch für die Leere in den Kassen und Betrieben, teilte der Dehoga mit. Zu den Forderungen des Verbandes zählt nicht nur ein Rettungsfonds, sondern auch ein gesetzlich verankerter Anspruch auf Pachtminderung. Zudem bräuchten die Betriebe einen konkreten Zeitplan für eine Öffnungsperspektive.



Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Zeitler, spricht sich für einen Rettungschirm für die Branche aus. In der Neuen Osnabrücker Zeitung betont er aber auch, dass bei der Wiedereröffnung von Kneipen und Restaurants weder für Gäste noch für Beschäftigte eine Gesundheitsgefährdung bestehen dürfe. Dem müsse im Zweifelsfall die Wiedereröffnung untergeordnet werden.

Welche Regeln gelten ab Mitte Mai in Österreich?

Unser Nachbarland hat angekündigt, dass Restaurants ab dem 15. Mai wieder bis 23 Uhr geöffnet haben dürfen - allerdings unter strengen Auflagen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen, für Gäste am Tisch gibt es aber keine Pflicht. Laut Bundeskanzler Kurz gilt auch für die Zahl der Gäste eine Obergrenze. Es dürfen maximal vier Personen an einen Tisch. Zwischen Gästen, die nicht an einem Tisch sitzen, ist ein Meter Mindestabstand Pflicht. Ausschank an der Theke ist auch in Österreich bis auf weiteres nicht erlaubt.

