Die Corona-Pandemie trifft einer Studie zufolge zugewanderte Menschen deutlich stärker.

Das geht aus einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. Demnach sind Menschen mit Migrationsgeschichte deutlich anfälliger für eine Covid-19-Infektion. Der Evangelische Pressedienst hat wesentliche Punkte des Migrationsausblickes 2020 zusammengefasst.



ARBEIT:



Die Wirtschaftskrise trifft Menschen mit Migrationsgeschichte stärker als andere. Viele von ihnen seien in unsicheren Arbeitsverhältnissen beschäftigt und in den Branchen überrepräsentiert, die wegen der Pandemie die starke Einbußen erleiden - zum Beispiel im Gastgewerbe. In bestimmten Branchen sei das Ansteckungsrisiko höher, so zum Beispiel in Schlachthöfen. Die Möglichkeit zum Homeoffice gebe es für sie deutlich seltener.



ARMUT:



Weil Zuwanderern häufig weniger Geld zur Verfügung stehe, sei es wahrscheinlicher, dass sie auf engem Raum zusammenlebten. Sie lebten oftmals auch in Vierteln, in denen Wohnungen günstiger und die in der Regel dichter besiedelt seien. Diese Faktoren führten zu einem höheren Ansteckungsrisiko in der Pandemie.



GESUNDHEIT:



Sozial Schwache litten mehr als andere unter chronischen Erkrankungen wie Diabetes und seien deswegen gefährdeter. Zuwanderer, die keinen sicheren Status hätten, seien zudem weniger geneigt, sich in einem Krankenhaus testen zu lassen.



UNTERKÜNFTE:



Gerade Sammeleinrichtungen, wo Menschen dicht an dicht leben müssten, könnte sich die Pandemie womöglich leichter ausbreiten. Das betreffe insbesondere auch Flüchtlinge, die zum Beispiel in Asylbewerberheimen untergebracht sind.



Die OECD-Studie finden sie hier.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.