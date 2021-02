Ungarn hat als erstes Land der EU mit der Verabreichung des chinesischen Impfstoffs begonnen.

Die zuständige Behörde erklärte in Budapest, in den nächsten sieben Tagen sollten 275.000 Menschen mit dem Vakzin des Herstellers Sinopharm immunisiert werden.



In Ungarn kamen bislang vor allem die Impfstoffe von Biontech-Pfizer, Moderna und Astrazeneca zum Einsatz; in kleineren Mengen auch das russische Vakzin Sputnik V. Dieses und das chinesische Produkt erhielten eine Notzulassung, zum Teil ohne substanzielle Überprüfung.

