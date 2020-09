In Erwartung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus bereitet sich das Kinderhilfswerk Unicef auf die bisher größte Impfkampagne seiner Geschichte vor.

In einer in New York veröffentlichten Mitteilung heißt es, Unicef werde 92 armen Ländern beim Kauf und bei der Verteilung helfen. Außerdem werde man Erwerb und Verteilung eines Impfstoffs für 80 wohlhabende Länder koordinieren. Ziel ist es den Angaben zufolge, dass alle Staaten gleichermaßen schnell und sicher beliefert werden. Unicef arbeitet dabei mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen.



Außer in Russland wurde bisher noch kein Impfstoff gegen Covid-19 zugelassen. Laut WHO befinden sich aber neun Impfstoff-Kandidaten in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung.