Das neue Coronavirus befällt laut einer Untersuchung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf neben der Lunge auch zahlreiche andere Organe.

Das hätten Autopsien von 27 an Covid-19 gestorbenen Patienten gezeigt, teilte die Klinik mit. Der Studie zufolge sind nach der Lunge am häufigsten die Nieren betroffen. Außerdem habe man den Erreger in Herz, Leber, Gehirn und Blut der Patienten nachweisen können. Der Studienleiter Huber betonte, der mögliche Befall weiterer Organe müsse bei der Behandlung von Corona-Patienten berücksichtigt werden.



Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf arbeitet mit weiteren Kliniken der Hansestadt zudem an einer Studie, wie häufig sich Kinder und Jugendliche infizieren und wie anfällig sie für einen schweren Krankheitsverlauf sind. Die Mediziner wollen dafür Daten von rund 6.000 gesunden und chronisch kranken Minderjährigen mit und ohne Covid-19-Symptomen einbeziehen. Bisher gebe es keine umfassende Untersuchung der weit verbreiteten Ansicht, dass Kinder nicht oder nicht schwer erkrankten, hieß es.

