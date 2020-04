Der Koalitionsausschuss hat sich angesichts der Corona-Krise auf eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes geeinigt. Die Spitzen von Union und SPD verständigten sich nach fast acht stündigen Beratungen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin darauf, das Kurzarbeitergeld - gestaffelt nach der Bezugsdauer - auf bis zu 80 Prozent und für Eltern auf bis zu 87 Prozent anzuheben.

Derzeit zahlt die Bundesagentur für Arbeit 60 beziehungsweise 67 Prozent des Lohnausfalls. Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD, Kramp-Karrenbauer, Söder und Walter-Borjans zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis. Als Folge etwa der Geschäftsschließungen und Lieferunterbrechungen durch die Coronavirus-Krise haben bei der Bundesagentur für Arbeit bereits mehr als 700.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet.

Entlastung für Gastronomiebranche

Zudem wird die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I um drei Monate verlängert für diejenigen, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und 31. Dezember 2020 enden würde. Ferner wird in der von der Corona-Krise besonders betroffenen Gastronomiebranche die Mehrwertsteuer vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Dies gilt vom 1. Juli bis zum 30. Juni kommenden Jahres.



Zur besseren technischen Ausstattung von Schülern will der Bund 500 Millionen Euro für den Unterricht am heimischen Computer zur Verfügung stellen. Bedürftige Schüler sollen dadurch einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von entsprechenden Geräten erhalten.

Brinkhaus: Es macht mir Angst, wie viel Geld wir ausgeben

Unionsfraktionschef Brinkhaus hat das vom Koalitionsausschuss beschlossene weitere Maßnahmenpaket zurückhaltend bewertet. Die steuerliche Entlastung für Gastronomen sei ein besonderer Wunsch des bayerischen Ministerpräsidenten Söder gewesen, sagte Brinkhaus dem RBB. Verständnis zeigte er für die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, für die sich die SPD eingesetzt hatte, weil eine gewisse Bedürftigkeit gegeben sei. Zur Position der CDU meinte Brinkhaus, die Union habe bei den Verhandlungen aufgepasst, dass die ganze Sache finanziell nicht aus dem Ruder laufe. Ihm selbst mache es langsam ein bisschen Angst, wie viel Geld für die Krisenbewältigung ausgegeben werde.



Bundesfinanzminister Scholz sagte im ZDF, es sei eine Menge Geld mobilisiert worden. Das Kurzarbeitergeld bezeichnete er als wichtigen Teil des Sozialstaats. Scholz sprach von einem klaren Signal, dass man der Gastronomie über einen geringeren Mehrwertsteuersatz die Möglichkeit gebe, künftig mehr zu verdienen.

