Die Arbeitnehmergruppe von CDU und CSU im Bundestag fordert eine Corona-Testpflicht in Unternehmen.

Der Vorsitzende Schummer sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dies müsse vor allem dort gelten, wo es noch eine Präsenz von Beschäftigten gebe. Zwar kümmerten sich die meisten Firmen um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Es gebe aber immer Ausnahmen, die sich nicht an die Empfehlungen hielten, wodurch rasch neue Ansteckungsrisiken entstehen könnten. Außerdem sollten Unternehmen zumindest für einige Tage in der Woche Homeoffice in Bereichen anbieten müssen, wo dies möglich sei.



Dagegen lehnte der Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Jerger, eine Testpflicht ab. Mit der Debatte wolle die Politik offenbar vom eigenen, eklatanten Versagen bei der Test- und Impflogistik ablenken. Auch sei unklar, wo schätzungsweise 60 Millionen Schnelltests pro Woche herkommen sollten, wie die Ergebnisse kontrolliert würden und wer die Kosten von "schätzungsweise einer Milliarde Euro im Monat" tragen solle.

