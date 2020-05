Mehrere CDU-Politiker fordern nach Medienberichten, wegen der Corona-Krise auf die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu verzichten.

Während in Betrieben und Privathaushalten gespart werden müsse, dürfe der Rundfunkbeitrag nicht erhöht werden, heißt es in einem Schreiben an die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Unterzeichnet wurde der Brief unter anderem vom Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Linnemann, und der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Breher.



Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte im März beschlossen, den Rundfunkbeitrag ab 2021 um 86 Cent auf 18 Euro 36 pro Monat zu erhöhen. Grundlage der Entscheidung ist die Empfehlung der sogenannten Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF. Die Entscheidung bedarf noch der Zustimmung der Landtage.