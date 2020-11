Bundestag und Bundesrat stimmen heute über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ab. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Nüßlein verteidigte die Neuregelungen gegen Kritik aus der Opposition. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, damit würden klare gesetzliche Vorgaben gemacht. Die Opposition sowie Wirtschaftsverbände sehen zu starke Eingriffe in die Grundrechte.

Nüßleinbetonte, auch er wolle nicht, dass die Grundrechte dauerhaft eingeschränkt würden. Den Vorwurf aber, dass die Pandemie-Bekämpfung nicht von Anfang an in den Händen des Parlaments gelegen habe, wies er zurück (Audio-Link). Dies sei nicht der Fall; der Bundestag halte sich nicht heraus.

"Im Grunde ist es ein Blankoscheck"

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte das Infektionsschutzgesetz als nicht eindeutig genug. Er sagte im ZDF, dieses reformierte Gesetz schaffe nicht die nötige rechtliche Klarheit. So würden zwar viele Maßnahmen und Freiheitseinschränkungen aufgezählt, unklar sei aber, was die Regierung in einer konkreten Lage genau tun solle und dürfe. Lindner kommt zu dem Schluss: "Im Grunde ist es ein Blankoscheck". Der Handlungsspielraum der Regierung sei zu weit.

Proteste erwartet

Der Bundestag stimmt am Mittag über die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ab; die Abstimmung im Bundesrat folgt am Nachmittag. Unter anderem soll ein Paragraf in das Gesetz eingefügt werden, der im Detail auflistet, welche Schutzmaßnahmen von Landesregierungen und den Behörden verordnet werden können. Gegner der Corona-Politik riefen im Regierungsviertel zu Protesten auf. Das Bundesinnenministerium lehnte zwölf Anträge für Kundgebungen im sogenannten befriedeten Bezirk um Bundestag und Bundesrat ab.

