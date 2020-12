Unionsfraktionschef Brinkhaus hat sich für die Rücknahme der geplanten Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen an den Weihnachtsfeiertagen ausgesprochen.

Er sei schon immer skeptisch gegenüber diesen Lockerungen gewesen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Die Treffen sollten auf zwei Haushalte beschränkt sein. Zudem forderte der Christdemokrat die Kirchen auf, nach Alternativen zu den Gottesdiensten zu suchen. Er appelliere an deren Einsicht, sie so weit wie möglich zurückzufahren, um Gläubige keinem Infektionsrisiko auszusetzen. Gegebenenfalls müsse man da aber auf dem Verordnungsweg nachsteuern, führte Brinkhaus aus. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, hatte sich offen für strengere Kontaktregelungen an Weihnachtgen gezeigt. Bisher hatte die Bund-Länder-Konferenz beschlossen, vom 23. bis zum 27. Dezember sollen sich zehn Personen unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und der Zahl der beteiligten Haushalte treffen dürfen.



Am Sonntagvormittag wollen Bund und Länder offenbar über eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen beraten. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten werden sich nach übereinstimmenden Medienberichten um 10 Uhr zu einer Videokonferenz zusammenschalten.

