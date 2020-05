Das Bundesland Bremen warnt vor einem Geschwindigkeits- und Überbietungswettbewerb bei der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen. Und auch im Bundestag werden zunehmend kritische Stimmen laut.

Es sei jetzt wichtig, koordiniert vorzugehen, sagte Bürgermeister Bovenschulte. Das Thema sei komplex und Lockerungen manchmal schwieriger umzusetzen als ein Lockdown, meinte der SPD-Politiker. Im Bundestag kritisierten die Fraktionschefs von CDU/CSU, SPD und Grünen das uneinheitliche Vorgehen der Länder. Es sei für die Bevölkerung nur noch schwer verständlich, dass es so große Unterschiede gebe, sagte der Unionsfraktionsvorsitzende Brinkhaus. Sein SPD-Kollege Mützenich verlangte ein abgestimmtes Vorgehen. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt schloss regionale Lösungen nicht aus, warb aber für gemeinsame Kriterien.



Nordrhein-Westfalen kündigte an, dass Bewohner von Alters- und Pflegeheimen ab kommendem Sonntag wieder Besuch von Familienangehörigen und Freunden bekommen dürfen. Es seien aber strenge Auflagen vorgesehen, erklärte das Landesgesundheitsministerium. Bereits zuvor hatte Bayern einen Plan zur Öffnung von Gaststätten und Hotels vorgestellt. Am 18. Mai dürfen Biergärten wieder öffnen, eine Woche später Innenbereiche in Speiselokalen, am 30. Mai Hotels. In Sachsen-Anhalt sollen Restaurants ab dem 22. Mai öffnen dürfen. Unterschiede zwischen Außen- und Innengastronomie würden nicht gemacht, hieß es. Bereits ab dem 15. Mai dürfen Ferienhäuser und -wohnungen wieder an Einheimische vermietet werden. Auch Hamburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern beschlossen Lockerungen, die unter anderem Museen, Kirchen und Spielplätze betreffen.



Morgen wollen Bund und Länder auf einer Konferenz über das weitere Vorgehen in der Coronakrise beraten. Mehrere Bundesländer haben inzwischen weitere Schritte beschlossen.