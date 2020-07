Extremisten könnten die Corona-Pandemie nach Einschätzung von UNO-Generalsekretär Guterres für ihre Zwecke nutzen.

Die Krise eröffne Terroristen etwa von Al-Kaida, des IS und deren Ablegern neue Möglichkeiten, warnte Guterres in New York. Dasselbe gelte auch für Neonazis und Rassisten. Zwar sei es noch zu früh, die Auswirkungen der Pandemie auf den Terrorismus einzuschätzen. Doch strebten alle diese Gruppen danach, Spaltungen voranzutreiben und Konflikte etwa um das Handeln von Regierungen für ihre Ziele zu nutzen.



Der tunesische UNO-Botschafter Kabtani erklärte, Terroristen versuchten aus dem Umstand Profit zu schlagen, dass der Fokus der Welt gegenwärtig auf dem Kampf gegen die Pandemie liege. In deren Schatten versuchten die Gruppierungen nun, staatliche Autoritäten zu untergraben und neue Attacken vorzubereiten.

