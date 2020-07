UNO-Generalsekretär Guterres sieht die Gefahr, dass Extremisten die Corona-Pandemie für ihre Zwecke nutzen könnten.

Er sagte in New York, die Krise eröffne Terroristen etwa von Al-Kaida, des IS und deren Ablegern neue Möglichkeiten. Dasselbe gelte für Neonazis und Rassisten. All diese Gruppen strebten danach, Spaltungen voranzutreiben und Konflikte für ihre Ziele zu nutzen.



Der tunesische UNO-Botschafter Kabtani erklärte, Terroristen versuchten aus dem Umstand Profit zu schlagen, dass der Fokus der Welt gegenwärtig auf dem Kampf gegen die Pandemie liege. In deren Schatten versuchten die Gruppierungen nun, staatliche Behörden zu untergraben und neue Attacken vorzubereiten.