Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen wird wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben.

Die Entscheidung sei gemeinsam von den beiden Veranstaltern, Großbritannien und Italien, getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung der britischen Regierung. Die Konferenz sollte eigentlich im November im schottischen Glasgow stattfinden, ein neues Datum stehe aber noch nicht fest.



Der diesjährige Gipfel galt als besonders wichtig. Die Staaten sollen bis dahin ihre Klimaschutz-Ambitionen verstärken. Denn noch reichen sie in der Summe nicht aus, um das Ziel des Pariser Abkommens zu erfüllen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen.



Der Petersberger Klimadialog, ein jährliches internationales Treffen in Berlin, soll trotz Corona-Krise stattfinden. Das Treffen, das für den 27. und 28. April geplant ist, wurde ins Internet verlegt.