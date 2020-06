Die Luftfahrtorganisation der Vereinten Nationen hat ihre Empfehlungen für den Flugverkehr während der Corona-Pandemie veröffentlicht.

Wie sie in Montreal mitteilte, rät die ICAO unter anderem zu Temperaturmessungen bei den Passagieren am Beginn und am Ende des Fluges, zur Maskenpflicht für Reisende und Besatzung sowie zu Abständen von einem Meter zwischen den Passagieren. Auch schlägt sie die möglichst weitgehende Verwendung elektronischer statt ausgedruckter Flugtickets vor.



Eine Umsetzung der Empfehlungen würde die größten Veränderungen der Sicherheitsregeln im Flugverkehr seit den Terroranschlägen des 11. September 2001 bedeuten. Die Vorschläge der ICAO haben allerdings keinen verbindlichen Charakter. Fluglinien wehren sich vor allem gegen eine Vorschrift, zwischen zwei Passagieren einen Platz frei zu lassen. Sie sehen dadurch ihre Wirtschaftlichkeit gefährdet.



Der weltweite Passagierverkehr in der Luftfahrt war durch die Corona-Pandemie weitgehend zum Erliegen gekommen. Inzwischen hat er wieder zugenommen.