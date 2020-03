Der UNO-Sicherheitsrat hat wegen der Corona-Pandemie erstmals Resolutionen auf dem Schriftweg verabschiedet.

Vier Entschließungen zu Nordkorea, Somalia, der sudanesischen Region Darfur sowie zur Sicherung aller UNO-Friedensmissionen wurden per E-Mail einstimmig gebilligt, wie im UNO-Hauptquartier in New York mitgeteilt wurde.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen seit mehr als zwei Wochen keine physischen Zusammentreffen seiner Mitglieder abgehalten. Es gab lediglich Besprechungen per Videokonferenz. Diese haben aber nicht die Bedeutung formeller Sicherheitsratssitzungen, weil Russland offizielle Sitzungen per Videoschalte ablehnt.



Mit dem neuen schriftlichen Verfahren beschloss das Gremium nun unter anderem die Verlängerung des UNO-Mandats zur Übeerwachung der Sanktionen gegen Nordkorea bis zum April 2021. Die UNO-Mission in Somalia wurde bis Ende Juni verlängert und die Mission in Darfur bis Ende Mai.