Die nächste Generaldebatte der UNO-Vollversammlung wird wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals ohne die Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten stattfinden.

Er vermute, dass es im September noch Reisebeschränkungen geben werde, sagte der Präsident der UNO-Vollversammlung, Muhammad-Bande, in New York. Deshalb sei eine Reise nach New York unwahrscheinlich. Wie die Generaldebatte stattdessen aussehen werde, stehe noch nicht fest.



UNO-Generalsekretär Guterres hatte vorgeschlagen, die Veranstaltung per vorab aufgenommener Videobotschaften der Staats- und Regierungschefs abzuhalten. Jedes Land solle im großen Versammlungssaal in New York mit jeweils nur einem Delegierten vertreten sein, um den nötigen Abstand gewährleisten zu können.