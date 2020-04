Die UNO-Vollversammlung hat in einer Resolution zu verstärkter internationaler Zusammenarbeit aufgerufen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

In dem einstimmig angenommenen Text heben die 193 Mitgliedstaaten die Auswirkungen der Pandemie auf die ganze Welt hevor. Betont wird, dass die Menschen in den ärmsten Ländern besonders von den Folgen betroffen seien. Die Resolution wurde von Ghana, Indonesien, Liechtenstein, Norwegen, Singapur und der Schweiz eingebracht. - Ein von Russland vorgeschlagener Gegenentwurf wurde abgelehnt. In diesem war indirekt die Aufhebung internationaler Sanktionen wegen der Corona-Krise gefordert worden.