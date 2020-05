Die Maßnahmen und Folgen der Coronavirus-Pandemie könnten sich nach Ansicht der Vereinten Nationen verheerend auf Frauen auswirken.

Der Bevölkerungsfonds UNFPA befürchtet eine starke Zunahme von Gewalt. Die Pandemie könne "katastrophale Auswirkungen auf Mädchen und Frauen in aller Welt" haben, sagte UNFPA-Direktorin Kanem.



Hilfstelefone in Spanien registrierten einem Bericht des Onlineportals „EUobserver" zufolge bereits einen Anstieg der Anrufe um 47 Prozent, zwei Frauen wurden demnach seit dem Beginn des Lockdowns Mitte März von ihren Partnern getötet. Auch in Frankreich sei die physische und sexuelle Gewalt gegen Frauen seit dem Ausbruch der Pandemie um 30 Prozent gestiegen. Ähnliches melden auch Hilfsinitiativen aus Großbritannien und Italien. Die französische Ministerin für Gleichstellung, Schiappa, berichtete zudem von zahlreichen Belästigungen von Frauen über das Internet – meist mit sexuellem Hintergrund.

Problem häuslicher Gewalt geht über Europa hinaus

Das Problem ist nicht auf Europa begrenzt. Nach Angaben der australischen Regierung sind die Suchanfragen zum Thema häusliche Gewalt bei Google um 75 Prozent gestiegen. Mit 150 Millionen australischen Dollar unterstützt die Regierung die Opfer von häuslicher Gewalt wegen der Corona-Krise.



Wegen der Ausgangsbeschränkungen ist es für die Frauen besonders schwierig, Hilfe zu bekommen – ein Anruf aus der gemeinsamen Wohnung kann nicht immer unbemerkt getätigt werden. Eine französische Initiative der Regierung will mithilfe eines Codewortsystems unterstützen. So konnte nach einem Bericht von CNN eine Frau mit dem Codewort „Maske 19" in einer Apotheke anzeigen, dass sie Opfer ihres Partners geworden ist. Auch in Spanien gibt es ähnliche Hilfsangebote.

Millionen ungewollte Schwangerschaften wegen Corona-Krise?

Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen rechnet zudem damit, dass die Ausgangsbeschränkungen zu sieben Millionen nicht geplanten Schwangerschaften führen könnten. Dies liege unter anderem daran, dass aufgrund von unterbrochenen Lieferketten rund 47 Millionen Frauen in ärmeren Ländern keinen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln mehr haben könnten.

