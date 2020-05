Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland rund 171.879 Corona-Infizierte, 7.569 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 145.600 Genesene (Stand: 11.5., 8:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.103.136 registrierte Infizierte in 187 Ländern, 282.727 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.411.691 Genesene. Detailierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

Wegen der Coronakrise werden nach Einschätzung des Ifo-Instituts in vielen Branchen Arbeitsplätze wegfallen. Mehr ...



NRW-Arbeitsminister Laumann (CDU) sieht keine Versäumnisse bei Kontrollen der Schlachthöfe. Mehr ...



Politikerinnen und Politiker warnen vor Radikalisierung der Proteste gegen Einschränkungen in Coronakrise. Mehr ...

Coronavirus weltweit

Der britische Premierminister Johnson hat angekündigt, die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise bis Anfang Juni zu verlängern. Mehr ...



Die zweitgrößte Fluggesellschaft Südamerikas – Avianca aus Kolumbien – hat infolge der Corona-Krise Insolvenz angemeldet. Mehr ...



Die USA rechnen mit einer weiter steigenden Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote stieg im April auf 14,7 Prozent. Vor der Corona-Krise waren es noch 3,5 Prozent. Mehr ...

1. Der Schlachtbetrieb „Westfleisch“ in Coesfeld in Nordrhein-Westfalen muss wegen einer Häufung von Corona-Infektionen vorläufig geschlossen bleiben. Mehr ...



2. Wie es mit Freibad und Schwimmbad in der Coronakrise weitergehen kann. Mehr ...



3. Reproduktionszahl in Deutschland laut RKI wieder über eins. Mehr ...

Viele Bundesländer lockern die Beschränkungen zum Schutz gegen das Coronavirus von dieser Woche an nach und nach. Unsere Meldung: Das ist in den Bundesländern erlaubt.



Die Zahl der Infizierten, die ohne Symptome bleiben, wird überschätzt. Mehr ...



Übersterblichkeit – Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? Mehr ...

