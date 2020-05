Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland rund 174.098 Corona-Infizierte, 7.861 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 148.700 Genesene (Stand: 14.5., 8:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.348.246 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 297.226 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.549.425 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Der Luftverkehr in Deutschland ist praktisch zum Erliegen gekommen - das spüren natürlich auch die Flughäfen. Der Frankfurter Flughafen hat jetzt Zahlen vorgelegt die zeigen, wie dramatisch der Rückgang ist.



_ Am Nachmittag gibt es eine neue Steuerschätzung. Nach Medienberichten werden die Steuereinnahmen durch die Folgen der Corona-Pandemie alleine in diesem Jahr um rund 119 Milliarden Euro sinken. Die Kommunen schlagen Alarm - und verlangen einen Rettungsschirm.



_ Im sächsischen Pirna gab es eine nicht genehmigte Demonstration gegen die Corona-Restriktionen. Dabei hat es Angriffe auf Polizeibeamte gegeben; ein Polizist wurde verletzt.

Coronavirus weltweit

_ Italien hat Hilfen in Milliardenhöhe beschlossen, um Unternehmen und Bürgerinnen wie Bürgern in der Corona-Krise zu helfen. Mehr...



_ Positive Zahlen aus Frankreich: Immer weniger Menschen müssen dort wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden. Mehr...



_ In den USA drängt US-Präsident Trump die Gouverneure, geschlossene Schulen in ihren Bundesstaaten wieder zu öffnen. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. In Deutschland findet nach Einschätzung des Virologen Jonas Schmidt-Chanasit derzeit eine gezielte Corona-Durchseuchung der Bevölkerung statt. Mehr ...



2. Schließung von Kitas und Schulen war wirksam, Schließung von Restaurants und Läden eher nicht. Mehr...



3. Unser Newsblog zum Coronavirus - darin geht es unter anderem um die Grenzlockerungen, die weitgehend positiv aufgenommen werden. Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Die Grenzkontrollen sollen gelockert werden - und viele Menschen haben Hoffnung, jetzt doch in den Urlaub fahren zu können. Vielleicht sogar ins Ausland. Was nach aktuellem Stand möglich ist, haben wir hier zusammengetragen: Mehr...



_ Sparen oder investieren? Das wird für die Politik immer mehr zum Thema. Bundesforschungsministerin Karliczek möchte, dass der Bund zusätzliche Milliarden investiert, um die Folgen der Corona-Krise zu überwinden. Mehr...



_ Die Kultur steht bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen derzeit hintenan. Wann Theater, Clubs oder Kinos wieder öffnen dürfen, ist noch offen. Die Kinobetreiber drängen aber jetzt darauf, für ihre Branche einen bundesweit einheitlichen Termin festzulegen. Mehr...