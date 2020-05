Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland 174.478 Corona-Infizierte, 7.884 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 150.300 Genesene (Stand: 15.5., 7:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.443.793 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 302.462 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.588.365 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Die Wirtschaftskrise lässt sich aus Sicht der SPD nur mit erhöhten Steuern und Abgaben überwinden. Vor allem Menschen mit hohem Einkommen und Vermögen sind im Blick. Die CDU ist anderer Meinung. Sie hält Steuererhöhungen für Gift.



_ Die Bundesregierung will die Lohnfortzahlung für Eltern in der Coronakrise nun doch nicht verlängern. Schließlich öffneten immer mehr Schulen und Kitas. Die Regelung soll deshalb nach und nach auslaufen.



_ In Nordrhein-Westfalen müssen Rückkehrer aus dem EU- und Schengenraum sowie aus Großbritannien nicht mehr in Quarantäne. Auch die anderen Bundesländer planen offenbar, die Quarantänepflicht abzuschaffen.

Coronavirus weltweit

_ Woher stammt das Coronavirus, das eine weltweite Pandemie hervorgerufen hat? Zu dieser Frage fordert die Europäische Union eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung. Mehr...



_ Die EU ist im Umgang mit der Corona-Krise generell zu passiv. Das meint der französische Regionalpräsident Rottner. Mehr...



_ Dänemark denkt darüber nach, die Grenzen für Touristen mit einem Mietvertrag für ein Ferienhaus oder mit Hotelreservierung doch zu öffnen. Entschieden ist aber noch nichts. Mehr...

In Deutschland findet nach Einschätzung des Virologen Jonas Schmidt-Chanasit derzeit eine Corona-Durchseuchung der Bevölkerung statt.



Unser Newsblog zum Coronavirus - darin finden Sie alle Informationen rund um die Pandemie und ihre Folgen.



Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Es sieht so aus, als ob im Sommer doch wieder Reisen möglich sein könnten - auch ins Ausland. Aber welche Regeln gelten in Bahn und Flugzeug, um eine Ansteckung der Reisenden mit dem Coronavirus zu verhindern? Das haben wir für Sie zusammengefasst.



_ Weltweit mehren sich Berichte über Kinder, bei denen entzündete Blutgefäße, Hautausschläge und Fieber auftreten. Die Fälle könnten womöglich im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Erste Studien dazu kommen aus Bergamo. Ein Überblick...



_ Die Corona-Krise wirkt sich negativ auf die Gleichberechtigung aus: Zusätzlich anfallende Betreuung von Kindern wird hauptsächlich von Frauen geleistet. Nicht selten reduzieren sie dafür ihre Arbeitszeit. Die Einzelheiten...



Weiterf

ührende Artikel zum Coronavirus

