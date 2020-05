Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland 175.233 Corona-Infizierte, 7.897 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 151.597 Genesene (Stand: 16.5., 7:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.542.910 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 307.705 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.637.112 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Bundesfinanzminister Scholz will die Kommunen in diesem Jahr wegen der Coronakrise mit fast 57 Milliarden Euro unterstützen. Die "Rheinische Post" berichtet, der Bund und die jeweils verantwortlichen Länder sollten sich die Lasten teilen.



_ Nach den Worten von Kanzleramtsminister Braun wird es in Deutschland keine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben. Wenn ein Impfstoff vorliege, könne sich jeder impfen lassen, wenn er das möchte, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



_ Seit Mitternacht ist die Grenze zu Luxemburg wieder geöffnet. Damit gibt es nun keine Kontrollen mehr an den Übergängen. Laut Bundespolizei waren etwa in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie rund zwölf Übergänge nach Luxemburg gesperrt worden.

Coronavirus weltweit

_ Das US-Repräsentantenhaus hat wegen der Corona-Krise einen Gesetzentwurf über ein neues Hilfspaket in Höhe von drei Billionen Dollar verabschiedet. Mehr...



_ Die Weltgesundheitsorganisation untersucht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und einer seltenen Erkrankung bei Kindern. Mehr...



_ Die spanische Regierung hält die strikten Ausgangsbeschränkungen in Madrid und Barcelona aufrecht. Mehr...

