Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland 175.752 Corona-Infizierte, 7.938 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 152.600 Genesene (Stand: 17.5., 7:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.635.786 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 311.821 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.693.685 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Die Verbreitung von Verschwörungsmythen auf den Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen bereitet Politik und Sicherheitsbehörden zunehmend Sorge. Mehr...



_ Vier Monate nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland haben Wissenschaftler die Ansteckungsketten dieser Patientengruppe analysiert. Die Studie bestätigt, dass Infizierte bereits vor den ersten Symptomen ansteckend sind. Mehr...



_ In deutschen Schlachthöfen hat es zahlreiche Corona-Infektionen gegeben. Die Grünen fordern deshalb eine grundlegende Reform der Fleischproduktion in Deutschland. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Forderungen nach einem Grundeinkommen für alle Bürgerinnen und Bürger, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie abzumildern, werden inzwischen auch im Vatikan unterstützt. Mehr...



_ In Frankreich haben nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen zum ersten Mal wieder Proteste der regierungskritischen "Gelbwesten"-Bewegung stattgefunden. Mehr...



_ Der frühere US-Präsident Obama hat sich in seltener Weise zur Tagespolitik in der Corona-Krise geäußert. Die Pandemie habe mehr als alles andere gezeigt, dass die Verantwortlichen nicht immer wüssten, was sie tun. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Die Pfingst- und Sommerferien rücken näher - und langsam öffnen die Länder in Europa die Grenzen. So hat Italien angekündigt, dass ab dem 3. Juni wieder Touristen ins Land dürfen. Die Einzelheiten...



_ Verdoppelungszeit, FFP-Masken, Herdenimmunität. Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Coronavirus-Krise werden von Experten eine Vielzahl von Fachbegriffen genannt. Wir erklären die wichtigsten. Mehr...



_ Tausende Menschen haben in mehreren Städten in Deutschland erneut gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Coranavirus-Pandemie demonstriert. Dagegen gab es ebenfalls Proteste. Die Details...