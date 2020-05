Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland 176.369 Corona-Infizierte, 7.962 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 154.011 Genesene (Stand: 18.5., 7:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.716.513 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 315.225 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.734.631 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

_ Jedes dritte Kind kommt einer Studie zufolge mit den Einschränkungen in der Corona-Krise schlecht zurecht. Mehr...



_ Erneut gibt es in einem deutschen fleischverarbeitenden Betrieb zahlreiche Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus. Mehr...



_ Bundesinnenminister Seehofer reist heute an die deutsch-österreichische Grenze, um sich ein Bild der Grenzkontrollen in der Corona-Pandemie zu machen.

_ Die US-Wirtschaft könnte nach Einschätzung der Notenbank Fed im laufenden Quartal um bis zu 30 Prozent schrumpfen. Mehr...



_ In mehreren europäischen Ländern ist die Zahl der neuen Todesopfer durch die Corona-Pandemie auf den niedrigsten Stand seit langem gesunken. Mehr...



_ In Indien ist die Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie erneut verlängert worden. Mehr...

