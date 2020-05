Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland 176.551 Corona-Infizierte, 8.003 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 155.041 Genesene (Stand: 19.5., 7:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.805.005 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 318.534 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.787.527 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner (CDU) hat härtere Strafen für die Fleischindustrie bei Verstößen gegen den Arbeits- und Gesundheitsschutz angekündigt. Mehr...



_ In mehreren deutschen Städten haben am Abend Hunderte Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Mehr...



_ Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) plädiert dafür, dass von den geplanten Konjunkturhilfen in der Corona-Krise besonders Frauen profitieren. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ US-Präsident Trump hat der Weltgesundheitsorganisation mit einem endgültigen Zahlungsstopp gedroht. Mehr...



_ Weltärztepräsident Montgomery hat sich gegen die geplante Öffnung europäischer Grenzen für den Tourismus ausgesprochen. Mehr...



_ Der von Deutschland und Frankreich vorgeschlagene Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft in der Corona-Krise ist in der EU auf Zustimmung, aber auch auf Widerstand gestoßen. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. Wie es mit Freibad und Schwimmbad in der Coronakrise weitergehen kann. Mehr...



2. Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält Mehr...



3. RKI-Chef Wieler lehnt Pflicht zur Impfung gegen Coronavirus ab Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Die Pfingstferien rücken näher und Ende Juni stehen in einigen Bundesländern schon die Sommerferien an. Und damit stellt sich vielen die Frage, ob und wie Urlaub in diesem Sommer während der Corona-Pandemie überhaupt noch möglich ist. Mehr...



_ Obwohl die Grundrechtsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zunehmend gelockert werden, finden weiter Proteste dagegen statt. Dabei ist eine Mehrheit der Bevölkerung mit den Schutzmaßnahmen einverstanden. Einigen gehen die Lockerungen sogar zu schnell. Mehr...



_ 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen: Wird dieser Wert in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt erreicht, sollen die Corona-Maßnahmen wieder verschärft werden. Doch sowohl die Zahl selbst als auch die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind umstritten. Mehr...



Weiterf

ührende Artikel zum Coronavirus

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

