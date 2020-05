Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland 177.778 Corona-Infizierte, 8.081 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 155.681 Genesene (Stand: 20.5., 7:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.900.155 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 323.333 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.689.254 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

_ Die Bundesregierung hat sich auf eine Verlängerung der Lohnfortzahlung für Mütter und Väter in der Corona-Krise geeinigt. Das sagte Bundesgesundheitsminister Spahn. Mehr...



_ Der Weltärztebund hat Deutschland Versagen beim Schutz alter Menschen vor dem Coronavirus vorgeworfen. Mehr...



_ Bundesfamilienministerin Giffey hat sich für die Prüfung einer schnelleren Öffnung von Kitas und Schulen ausgesprochen. Mehr...

_ In Brasilien sind erstmals innerhalb von 24 Stunden mehr als 1.000 neue Todesopfer der Corona-Pandemie registriert worden. Mehr...



_ Österreich will zusammen mit drei anderen EU-Staaten einen Gegenentwurf zum deutsch-französischen Plan für ein 500-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket vorlegen. Mehr...



_ Die für den Tourismus zuständigen Minister der EU-Länder stimmen sich heute in einer Video-Konferenz darüber ab, ob und wie im Sommer Urlaubsreisen möglich sein werden. Mehr...

1. Wie es mit Freibad und Schwimmbad in der Corona-Krise weitergehen kann. Mehr...



2. Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist. Mehr...



3. Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio in der Corona-Krise weitergehen kann. Mehr...

_ Hätte die Politik den wirtschaftlich verheerenden Lockdown verhindern können? Dies scheint aus einer Modellrechnung hervorzugehen. Mehr...



_ US-Präsident Trump nimmt nach eigenen Angaben das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Studien zeigen aber, dass das nichts bringt. Mehr...



_ Greenpeace hat vor einem erhöhten CO2-Aussstoß in den Städten gewarnt, wenn mehr Menschen wegen der Coronavirus-Pandemie öffentliche Verkehrsmittel meiden und wieder vermehrt Auto fahren. Einige Städte reagieren bereits. Mehr...

