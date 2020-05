Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland 178.473 Corona-Infizierte, 8.144 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 156.966 Genesene (Stand: 21.5., 7:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.900.155 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 323.333 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.689.254 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Bundesbildungsministerin Karliczek hat vor einem Überbietungswettbewerb bei der Wiedereröffnung von Schulen und Kitas in der Coronakrise gewarnt. Mehr...



_ Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Westerfellhaus, fordert Maßnahmen für mehr Besuchsmöglichkeiten in Heimen. Mehr...



_ Bundesaußenminister Maas hat die Bürger davor gewarnt, sich auf Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen von Radikalen vereinnahmen zu lassen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer mahnte hingegen, die Menschen auf den Demonstrationen ernstzunehmen. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Brasilien hat fast 20.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden registriert. Mehr...



_ In Bolivien ist Gesundheitsminister Navajas im Zusammenhang mit einem Ankauf überteuerter Beatmungsgeräte festgenommen worden. Mehr...



_ Die USA können nach eigenen Angaben noch nicht absehen, wann der Einreisestopp für Europäer wieder aufgehoben wird. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland. Mehr...



2. Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland. Mehr...



3. Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio in der Coronakrise weitergehen kann. Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Droht eine "Infodemie"? In einem offenen Brief fordern Ärzte und Virologen aus der ganzen Welt Unternehmen wie Facebook und Twitter auf, stärker gegen Falschnachrichten vorzugehen. Mehr...



_ Argentinien ist fußballverrückt, aber dort steht die Liga still. Jetzt wird dort die deutsche Bundesliga zum Quotenhit. Mehr...



_ 50 Tage strenge Maßnahmen, dann 30 Tage Lockerung. Dann wieder 50 Tage strenge Maßnahmen und anschließend erneut 30 Tage Entspannung. On-Off-Lockerungen könnten bei der Pandemie-Eindämmung helfen. Mehr...

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.