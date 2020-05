Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland 179.021 Corona-Infizierte, 8.203 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 158.087 Genesene (Stand: 22.5., 7:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 5.103.278 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 332.925 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.949.300 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Bundesgesundheitsminister Spahn will alle neu aufgenommenen Krankenhaus-Patienten auf das Coronavirus testen lassen. Mehr...



_ Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer lehnt den Vorschlag seines bayerischen Kollegen Söder ab, Gutscheine für einen Urlaub innerhalb Deutschlands auszugeben. Mehr...



_ Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft plädiert für ein befristetes Verbot der Übernahme von einheimischen Unternehmen. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Brasiliens Gesundheitsministerium empfiehlt das umstrittene Malariamittel Chloroquin jetzt offiziell für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Mehr...



_ In den USA haben seit Beginn der Corona-Krise Mitte März fast 39 Millionen Menschen einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Mehr...



_ Der chinesische Volkskongress steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. China will die Staatsausgaben massiv erhöhen und weitere Anleihen ausgeben, um die geschwächte Wirtschaft zu stützen. Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Weltweit hat sich die Natur wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise erholt, so schien es zumindest. Mehr...



_ Der südkoreanische Fußball-Erstligist FC Seoul muss 75.000 Euro Strafe zahlen, weil der Verein Sexpuppen als „Zuschauerersatz“ auf die Tribünen gesetzt hatte. Mehr...



_ Wandern boomt während der Coronakrise als Freizeitbeschäftigung. Nach Einschätzung des Deutschen Wanderverbands wird dies auch in der Ferienzeit so weitergehen. Mehr...



Weiterf

ührende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

